MDR AKTUELL hat Alten- und Pflegeheimbetreiber in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu den Nachwirkungen der Pandemie befragt. In einzelnen Pflegeeinrichtungen in Mitteldeutschland sind demnach bis zu 30 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner an oder mit Corona verstorben. In manchen besonders von Corona betroffenen Heimen wären Wartelisten in der Folge zeitweise verkürzt, heißt es etwa beim DRK in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Beim DRK in Sachsen spricht man dagegen von einer noch immer zögerlichen Nachfrage und Anmeldungen, die zurückgezogen worden seien.