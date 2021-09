Im konkreten Fall ging es um eine geplante Fahrt nach Liverpool im März 2020, die eine Lehrerin Anfang des Jahres gebucht hatte. Den Preis dafür, 10.000 Euro, zahlte die Stiftung. Drei Tage vor der Abreise stornierte die Lehrerin die Reise jedoch wegen der hohen Ansteckungszahlen in Großbritannien. Der Veranstalter zahlte anschließend nur ein Zehntel des Preises zurück.

Das Gericht verwies darauf, dass bei Schülerreisen die Erwartung der Eltern bestehe, dass die Schülerinnen und Schüler in einem sicheren Umfeld reisen könnten. Das sei wegen der akuten Pandemie-Lage in England nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil: Die Wahrscheinlichkeit, sich am Reiseort mit dem Coronavirus zu infizieren, sei deutlich höher gewesen als zu Hause.