Als Gründe für die Engpässe bei den PCR-Testungen nannte Renz zum einen mangelnde Kapazitäten: Es brauche mehr Geräte und Testreagenzien in den Laboren. Hinzu komme aber das Problem, dass die Labore in der Omikron-Welle immer mehr Ausfälle durch kranke Mitarbeiter hätten: "Das merken wir beispielsweise hier am Universitätsklinikum in Marburg auch schon. Wir haben jetzt schon einen steilen Anstieg der erkrankten Mitarbeiter, und die fehlen uns da natürlich auch im Labor, in der Pflege", so Renz.