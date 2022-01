Die gute Nachricht zuerst: Noch arbeiten in Mitteldeutschland nicht alle Labore am Anschlag. Das bestätigt zumindest Dr. Henning Zaiß. Im Alphaomega-Labor in Leipzig ist er zuständig für die Coronatests. "Im Endeffekt hat Sachsen noch relativ Glück. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Labore in Sachsen reden, aber aktuell ist es so, dass bei uns die Kapazitätsgrenze noch nicht erreicht ist", sagt Zaiß.

Die schlechte Nachricht: Es könne sein, dass der große Omikron-Tsunami auch Sachsen in den nächsten Wochen einholt. "Die Zahlen sind auch gestiegen. Also in der ersten Kalenderwoche hatten wir gerade so 3.400 Einsendungen, jetzt sind wir schon fast wieder bei 6.000 Einsendungen in der Woche. Es kann natürlich sein, dass es weiter ansteigt. Dann werden auch wir relativ schnell wieder an die Kapazitätsgrenzen stoßen", erklärt Zaiß.