Ein Pflegeheimplatz für ihren Schwiegervater im thüringischen Schleusingen – und nur dort, denn seinen Heimatort will er nicht verlassen. Seit anderthalb Jahren schon wartet eine Familie aus dem Süden Thüringens und hofft, dass irgendwann ein Platz frei wird: "Es geht halt auch irgendwann nicht mehr. Zumal er es ja wirklich selber möchte, er merkt ja, dass wir an unsere Grenzen kommen und will uns dahingehend auch entlasten."