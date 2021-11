Pflegenotstand in Mitteldeutschland Was den Kollaps auf den Intensivstationen bremsen könnte

Welchen Beitrag kann bei der Umsetzung die Landespolitik leisten? Die mitteldeutschen Länder betonen auf Anfrage von MDR AKTUELL ihre Bemühungen in der Ausbildung. Das Thüringer Gesundheitsministerium etwa verweist auf gestiegene Zahlen bei den Auszubildenden: Diese seien 2020 rund 23 Prozent höher als 2019 gewesen – Platz drei bundesweit. Für bessere Löhne sehen dagegen sowohl Sachsen als auch Thüringen die Tarifpartner in der Pflicht : "Der Freistaat ist in die Verhandlungen nicht eingebunden", heißt es dazu aus Dresden. Sachsen-Anhalts Sozialministerium ließ eine Anfrage bislang unbeantwortet.

So oder so: Die Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, mittel- und langfristig den Pflegenotstand zu lindern. Kurzfristig heißt es: Aus wenigen Ressourcen das Beste machen, um einen Kollaps zu verhindern. So teilt etwa das Sächsische Sozialministerium MDR AKTUELL mit, zentrale Maßnahme in der vierten Welle sei die Wiedereinsetzung von Krankenhaus-Koordinatoren. Sie sollten Corona-Patienten gezielter auf Kliniken in der Region verteilen. Als weiteres Mittel "stünde zudem erneut auch die Verlegung von Patientinnen und Patienten in andere Bundesländer zur Verfügung" – eine Strategie, die bei deutschlandweit steigenden Fallzahlen schnell an ihre Grenzen stoßen dürfte.