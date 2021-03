Robert Koch-Institut Polen ist ab Sonntag Hochinzidenzgebiet

Das RKI und die Bundesregierung unterscheiden bei Risikogebieten in drei Kategorien: Normale Risikogebiete, Virusvariantengebiete und Hochinzidenzgebiete, in denen die Fallzahlen besonders hoch sind. Für alle Corona-Risikogebiete gelten Einreisebestimmungen wie Test- und Quarantänepflicht. Besonders streng sind die Vorgaben in Hochinzidenzgebieten und Virusvariantengebieten.