Über 6.000 Corona-Patienten auf den Intensivstationen bis Weihnachten – auf diese Schreckens-Zahlen kamen die Berechnungen und Analysen der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Doch Weihnachten kam und ging, den Höchststand an Intensivpatienten gab es am 7. Dezember. Mit 4.918 Patienten. War das also ein Fehler der Experten? Nicht direkt.

Die Intensivstationen waren von einer anderen Entwicklung überrascht worden, erklärt Prof. Gernot Marx, Divi-Präsident und Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen. "Wir hatten in den Monaten November, Dezember mindestens 6.500 Patienten mit Covid-19, die wir nicht ins Leben zurückholen konnten. Das heißt, die auf den Intensivstationen verstorben sind. Das sind vergleichsweise mehr als wir erwartet haben. Und da ein Patient mit Covid im Schnitt so 20 Tage auf einer Intensivstation behandelt werden muss – kann man sich vorstellen, dass relativ einfach diese prognostizierte Zahl von 6.000 Intensivpatienten nicht eingetreten ist. Eigentlich ein sehr trauriger Grund, dass die Prognose nicht in Erfüllung gegangen ist."