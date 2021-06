Wieder einmal musste es schnell gehen: Am Freitag die Ansage vom Bundesgesundheitsministerium, der digitale Impfpass kommt. Am Montag bereits Start in den Apotheken. Wenig Zeit also für Absprachen und das führte offenbar zu Unklarheiten – bei Geimpften und bei den Herausgebern der QR-Codes. Inzwischen ist aber klar, für jede erfolgte Impfung gibt es ein Zertifikat.

Anke Rüdiger vom Deutschen Apothekerverband erklärt: Für die Impfstoffe mit zwei Impfungen für einen vollständigen Impfschutz gebe es für jede Impfung eine Bestätigung, also auch nach der Erstimpfung ein Zertifikat.

Missverständnis schnell geklärt

Anerkannt als Impfschutz wird die digitale Impfbestätigung per QR-Code, aber auch der gelbe Impfausweis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dabei braucht es für die App eigentlich nur den QR-Code der zweiten, der Abschlussimpfung. Pflegt man diesen nämlich in die Corona-Warn-App oder die CovPass-App ein, wird ein vollständiger Impfschutz angezeigt. Und genau hier lag zunächst das Missverständnis, erklärt Sebastian Köhler, Chef der Horner-Apotheke in Bremen. Man habe gedacht, dass die Zweitimpf-Bestätigung ja auch die Erstimpfung beinhalte. Das werde schließlich in den Impfpässen überprüft.

Wir haben am ersten Tag mit bestem Wissen und Gewissen das Zertifikat zwei von zwei ausgestellt. Und am Dienstag kam dann auf einmal die Klarstellung vom Bundesgesundheitsministerium: Nein, auch für die erste Impfung soll ein Zertifikat ausgestellt werden und für die zweite auch. Sebastian Köhler, Horner-Apotheke Bremen

EU-Impfpass erfordert alle Covid-Impfungen

Warum aber braucht es diese zwei Zertifikate? Dazu noch einmal Apothekerin Anke Rüdiger: In Deutschland genüge das Zertifikat für die zweite Impfung, um etwa in die Gaststätten in den Innenbereich reinzukommen. Doch die EU-Regelung ist schärfer:

Für das europäische Impfzertifikat ist der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes erforderlich. Und das erfordert halt beide Impfzertifikate. Anke Rüdiger vom Apothekerverband

Ausnahme für Johnson&Johnson-Vakzin