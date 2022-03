Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat 63,5 Millionen ausgefallene Arbeitstage wegen Corona für den Zeitraum Oktober 2021 bis Februar 2022 erfasst. Kein Wunder also, dass sich in der letzten Zeit Nachrichten häufen, dass Bus- und Bahnverbindungen ausfallen, Intensivbetten in Krankenhäusern nicht belegt werden können und viele Geschäfte gar nicht oder nur verkürzt öffnen.

"In den ersten Corona-Wellen führten vor allem Kita- und Schulschließungen dazu, dass betroffene Eltern nicht arbeiten konnten. In der vierten und fünften Welle ist dagegen die hohe Zahl von Infektionen entscheidend. Ausfälle gibt es durch erhöhten Krankenstand und Quarantäne", sagt Prof. Dr. Enzo Weber, der Leiter des Forschungsbereiches "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB auf Anfrage vom MDR-Team Wirtschaft.

Prof. Dr. Enzo Weber ist der Leiter des Forschungsbereiches "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Bildrechte: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Allein im Februar 2022 sollen laut Webers Berechnungen ungefähr 725.000 Erwerbstätige mit Covid-19 infiziert und deshalb krankgeschrieben gewesen sein. Das heißt, von 6,1 Prozent allgemeinem Krankenstand entfallen 1,6 Prozent auf Corona-Kranke. Eine Ursache dieser hohen Zahl liegt laut Prof. Weber darin, dass den Beschäftigten empfohlen wird, sich bereits bei leichten Symptomen krankzumelden, um Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Deshalb lag die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Atemwegserkrankungen im Dezember 2021 um etwa ein Drittel höher als vor der Pandemie zu dieser Jahreszeit üblich.

"Möglicherweise kam es zu zusätzlichen Krankmeldungen, um sich der 3G-Regel am Arbeitsplatz zu entziehen, die am 24. November 2021 in Kraft trat. In der Tat fällt der Corona-Effekt auf den Krankenstand in Bundesländern mit niedriger Impfquote höher aus. Das könnte aber auch daran liegen, dass es hier zu mehr Infektionen kommt und Erkrankungen bei Ungeimpften schwerer verlaufen", sagt Prof. Weber.