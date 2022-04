Am Montag hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Isolation für Corona-Erkrankte ab dem 1. Mai für freiwillig erklärt – am Dienstag folgte die Rolle rückwärts: Erkrankte sollen sich doch weiterhin in Isolation begeben müssen. Auch bei der Impfpflicht herrscht weiter Uneinigkeit. Das MDR Magazin "Hauptsache Gesund" hat mit Prof. Mathias Pletz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Jena, gesprochen. Seine Meinung: Ein Wegfall der Isolationspflicht könnte besonders in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen "desaströse" Folgen“ haben.