Quaränte, Isolation Das sind die neuen Regeln für Kontaktpersonen und Infizierte

Bundestag und Bundesrat haben den Weg für die zwischen Bund und Ländern verabredeten neuen Quarantäneregeln in der Corona-Pandemie freigemacht. Die Verordnung schafft unter anderem den rechtlichen Rahmen dafür, dass sich dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr isolieren müssen. Am Freitag muss noch der Bundesrat zustimmen. Umsetzen müssen die Regelungen dann letztlich die Länder. Mithilfe der kürzeren Quarantäne- und Isolationszeiten sollen wichtige Versorgungsbereiche am Laufen gehalten werden, auch wenn die Infiziertenzahl stark steigt.