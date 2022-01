Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine schnelle Entscheidung über neue Corona-Regeln angekündigt. Bei den Sendern RTL/ntv sagte der Minister am Abend, bei der Bund-Länder-Runde am Freitag werde es dazu auf jeden Fall neue Beschlüsse geben. Lauterbach zufolge geht es unter anderem um eine Änderung der Quarantäne-Verordnung. So sei zu klären, wie die Quarantäne bei Menschen mit Auffrischungs-Impfungen und Beschäftigten etwa in Pflegeheimen oder Krankenhäusern gehandhabt werde.