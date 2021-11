Reaktionen auf Corona-Gipfel "Das Maßnahmenpaket wird wirken"

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern gelobt. Er sagte am Donnerstagabend in der ARD, das Maßnahmenpaket greife tief in die zwischenmenschlichen Kontakte und in "wirtschaftliche Aktivitäten" ein. Das werde zur Beruhigung der Inzidenzzahlen beitragen. Die vergangenen Wellen hätten gezeigt, dass das sicher nicht "von heute auf morgen passieren" werde. Wenn sich herausstelle, dass die Maßnahmen nicht ausreichten, müsse man auf der nächsten Sitzung am 9. Dezember nachschärfen.