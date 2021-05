Corona-Pandemie Lockerungen für Geimpfte – zwischen Grundrechten und Gerechtigkeit

Hauptinhalt

Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind, dürfen sich in einigen Bundesländern wieder freier bewegen. Der Bund will nachlegen – mit einheitlichen Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Das Argument: Sie steckten andere nicht mehr an. Die Diskussion darüber bewegt sich im Spannungsfeld von Freiheit und Gleichheit. Was wiegt schwerer? Und kann es sein, dass sich das, was juristisch geboten ist, trotzdem nicht für alle gerecht anfühlt?