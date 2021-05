Urlaub in Spanien, statt in Deutschland

Normalerweise verbringen Tausende Deutsche ihren Urlaub in Barcelona – die Corona-Pandemie hat alles verändert. Erst seit Mai dieses Jahres dürfen die Touristen aus der Bundesrepublik wieder nach ganz Spanien reisen. Das Land ist auf die Einnahmen angewiesen. Das sind auch Betreiber von Hotels, Restaurants und Gastronomen in Deutschland, doch dort gibt es noch keine flächendeckenden Öffnungen.

Deshalb ist für manchen Bundesbürger ein Urlaub im eigenen Land noch keine Alternative. Heike Silbereis und Günther Klemant sind aus der Nähe von Nürnberg mit ihrem Wohnmobil nach Katalonien gefahren. "Es ist hier super frei im Vergleich mit zu Hause", sagt Heike Silbereis. In Spanien benötige sie keine Tests. Sie könne sich frei bewegen und fühle sich nicht so beobachtet.

"Wir genießen das in vollen Zügen", sagt Günther Klemant. Die beiden seien nirgends länger als drei Tage. Sie erkundeten die Gegend mit ihren Mountainbikes und führen dann weiter. Solch spontanes Reisen ist in Spanien nun wieder möglich. Im Gegensatz zu Deutschland gelten dort einheitliche Regeln. Quarantäne und Ausgangssperren wurden auf dem Festland aufgehoben. Nur für die Einreise benötigen Touristen einen negativen PCR-Test.

"Wir genießen es einfach, in einen Laden reinzugehen", sagt Heike Silbereis. Das Einzige, was die Kunden beachten müssen: Maske tragen. Die muss im gesamten öffentlichen Raum getragen werden. Cafés, Restaurants, Hotels, Sportstätten und Freizeiteinrichtungen dürfen öffnen. Allerdings dürfen diese nicht voll besetzt werden und es müssen Hygienekonzepte eingehalten werden.

"Natürlich finden wir das unfair, dass wir jetzt hier sitzen und das Leben genießen und in Deutschland ist das nicht so", sagt Günther Klemant. Bei einigen Freunden würden sie aber auch Neid spüren. Dennoch funktioniere für die beiden der Urlaub in Corona-Zeiten.

Die Pandemie könnte auch generell etwas am Tourismus in Barcelona ändern. Der Partytourismus soll in Zukunft konsequent eingeschränkt werden, erklärt Christoph Tessmar vom Tourismus-Verband in Barcelona. "Wir haben schon sehr viel darüber nachgedacht, wie wir das für die Zukunft angehen. Barcelona hatte ein großes Problem mit Massentourismus. Da wurde viel dran gearbeitet, dass man Regelungen einführt."