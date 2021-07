Auf dem Abflugplan am Flughafen Leipzig/Halle stehen am Montagnachmittag gleich zwei Ziele im Hochinzidenzgebiet: Las Palmas de Gran Canaria und Teneriffa. Einige Paare machen sich trotzdem auf den Weg nach Spanien. Eine kleine Umfrage unter den Reisenden hat ergeben, dass sich auch ohne Impfung bei ihren Reiseplänen geblieben sind. Die Quarantäne nach der Rückkehr nehmen sie mangels vergleichbarer Urlaubs-Alternativen in Kauf. Grund ist auch die kurzfristige Erklärung Spaniens zum Hochinzidenzgebiet – "Also wir haben ziemlich spät erfahren", erklärt ein Paar, "jetzt zwei Tage vorher, dass Spanien zum Hochinzidenzgebiet erklärt wird." Sie machten sich nun auf den Weg, auch wenn sie noch nicht geimpft seien.