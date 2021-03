Zäumen wir das Pferd von hinten auf und blicken zunächst zurück in den Sommer 2020. Epidemiologen und das Robert Koch-Institut (RKI) haben untersucht, wie sich das Reisegeschehen im Sommer letzten Jahres auf die Inzidenzzahlen in Deutschland ausgewirkt hat. Markus Scholz vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig sagt: "Es ist schon richtig, dass es dort nach Länderhäufigkeiten so war, dass die meisten Einträge aus dem südosteuropäischen Raum kamen. Da muss man natürlich noch einmal schauen, dass dort die Reiseaktivität am höchsten ist."