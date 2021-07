Corona-Lage Bericht: RKI will bei Corona stärker auf Krankenhausfälle schauen

In der Beurteilung der Corona-Lage bahnt sich eine Änderung an. Das Robert Koch-Institut plant einem Zeitungsbericht zufolge, die Zahl der Krankenhausfälle als neuen Leitindikator einzuführen. Auch aus Wirtschaft und Politik kommen Forderungen, sich nicht nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen zu stützen. Das Bundesgesundheitsministerium verweist darauf, dass diese nie der alleinige Parameter gewesen sei und kündigt zugleich an, künftig weitere Daten stärker zu berücksichtigen.