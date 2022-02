Seit Beginn der Pandemie treibt Forschende auf der ganzen Welt eine Frage an: Warum leiden so viele Corona-Patienten an Sauerstoffmangel? Was führt dazu, dass so viele Patienten auf den Intensivstationen beatmet werden müssen? Bekannt ist, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu schweren Veränderungen der Lunge führt, die zu einer Einschränkung der Atmung führt.

Mit Hilfe eines Spektrometers wurden die roten Blutkörperchen der drei unterschiedlichen Gruppen (Erkrankte, Genesene, nicht Erkrankte) vermessen und miteinander vergleichen. Hierbei fiel den Wissenschaftlern auf: Bei akut an Covid-Patienten war das Hämoglobin krankhaft verändert und konnte Sauerstoff nicht mehr gut binden. "Normalerweise baut der Körper in das Hämoglobin Eisen ein. Das Eisen bindet den Sauerstoff und er wird so im Blut transportiert. Bei Covid-Patienten konnten wir feststellen, dass bei dem Hämoglobin statt Eisen hingegen Zink eingebaut wurde. An Zink kann sich der Sauerstoff aber nicht so gut wie an Eisen binden", erläutert Prof. Tonn.