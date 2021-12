Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Dienstag entscheiden, ob die Corona-Testpflicht für Personen mit Auffrischungsimpfungen abgeschafft wird. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich offen für einen Weg geäußert, den es in ersten Bundesländern bereits gibt. So benötigen in Thüringen Menschen mit Boosterimpfung keinen Corona-Test mehr für einen Zutritt zu Bereichen, in denen 2G+ gilt. Gleiches gilt in Thüringen für Genesene, deren Covid-19-Erkrankung weniger als sechs Monate zurückliege und für doppelt Geimpfte, deren zweite Spritze nicht länger als sechs Monate zurückliegt.