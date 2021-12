Noch vor ein paar Monaten lagen die Corona-Selbsttests "wie Blei in den Regalen" von Apotheken, Drogerien und Einzelhändlern. Damals brauchte sie kaum jemand. Doch nun sind die Testkits rar. Denn wer nicht gegen Corona geimpft ist und auch nicht als genesen gilt, muss heutzutage fast überall einen negativen Test vorlegen. Und immer öfter wird sogar 2G+ verlangt – also ein Test zusätzlich zum Impf- oder Genesenen-Nachweis. Das führte in den vergangenen Tagen zu einer erhöhten Nachfrage nach Antigenschnelltests.