Was kostet ein PCR-Test und wie schnell liegt das Ergebnis vor?

PCR-Test (bei Testung Mo – Fr zwischen 9 – 11 Uhr liegt das Ergebnis im Regelfall am selben Tag gegen 22 Uhr vor, bei Testung zwischen 11 – 17 Uhr liegt das Ergebnis in der Regel am Folgetag um 22 Uhr vor, Ausnahme ist der Freitag, da liegt das Ergebnis am Samstag gegen 14 Uhr vor, bei Testung Sa, So und Feiertag zwischen 9 – 17 Uhr liegt das Ergebnis im Regelfall am Folgetag gegen 14 Uhr vor): 129,90 Euro