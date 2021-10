Ein Antigen-Schnelltest am Leipziger Flughafen kostet 24,99 Euro. Für Reisende gibt es seit Ende September nur noch einen Anbieter. Für Leipzig haben wir bisher eine Rückmeldung: In der Innenstadt zahlt man nun bei einem Privatanbieter für einen Antigen-Schnelltest 12,90 Euro (Studenten 6,90 Euro). Es gibt ab zehn Personen einen Gruppenrabatt, dann kostet der Schnelltest 9,90 Euro.

Was die Anzahl der Testzentren betrifft, so wurden in Leipzig nach Aussage der Stadt fünf Testzentren geschlossen. Die Gründe dafür seien wirtschaftliche: "Es gibt noch drei so genannte kommunale Testzentren, die aber von privaten Betreibern in Kooperation mit der Stadt geführt werden", sagt Martina Menge-Buhk von der Stadt Leipzig. Auch hier legen die jeweiligen Anbieter die Preise individuell fest.