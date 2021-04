Hörer machen Programm Wie sinnvoll sind Schnelltests für Geimpfte?

Mindestens einmal pro Woche können alle Bundesbürger einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen. Angesichts der fortschreitenden Impfungen will unser MDR AKTUELL-Hörer Felix Trendel gern wissen, ob Schnelltests für vollständig geimpfte Personen überhaupt noch sinnvoll und notwendig sind. Er fragt sich, ob es nicht besser wäre, die Test-Kapazitäten in Bereichen zu nutzen, in denen das Infektionsrisiko größer ist, zum Beispiel in Firmen, Schulen oder Kindergärten.