Lieferengpässe Höhere Preise für Corona-Schnelltests erwartet

Eintritt nur mit Corona-Test, das gilt in immer mehr Einrichtungen oder auch bei Veranstaltungen. Im Gegensatz zum Sommer ist deshalb auch die Nachfrage nach Tests inzwischen wieder höher. In Supermärkten und Drogerien zum Beispiel sind die Regale für die sogenannten Laientests oft leer, auch in Onlineshops liest man häufig den Hinweis: "Derzeit nicht vorrätig". Wie ist die Lage auf dem Markt? Droht eine Unterversorgung?