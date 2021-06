Tanzen verboten, heißt es auf seinem Abiball, erzählt Paul Trettner, Abiturient in Leipzig. Deshalb hat der 18-Jährige keine Lust, hinzugehen. So geht es vielen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler: "Man sitzt halt hauptsächlich in der Gruppe rum, isst ein bisschen was, trinkt ein bisschen was. Aber das ist natürlich nicht so spektakulär wie man sich das vorgestellt hat." Es sei ein Abiball ohne Tanzen, ein gemütliches Zusammensitzen in der Runde, sagt Paul Trettner.