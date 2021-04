Gleiches Bild in Sachsen. Im Raum Dresden und ganz besonders in den Krankenhäusern in und um Leipzig gebe es noch Kapazitäten, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen, Friedrich München. An der Grenze zu Tschechien sei die Situation aber deutlich angespannter. Die Situation im Vogtland und im Erzgebirge müsse man genau beobachten, dort könne man mit den "Kapazitäten an die Grenzen stoßen".