Ärztepräsident Reinhardt unterstützte Spahn Vorstoß. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin, es sei "gut und richtig" in Impfzentren entsprechend der Altersgruppen die Booster-Impfungen geregelt vorzunehmen.

Für den Arbeitsplatz könne er sich vorstellen, wie in Italien und Österreich eine 3G-Regelung durchzusetzen. In jedem Fall sei "etwas mehr Kontrolle" nötig . Der Präsident der Bundesärztekammer sprach sich ferner dafür aus, in Altenheimen "sehr intensiv" weiter zu testen. Eine Impfpflicht für Pflegekräfte indes lehnte er ab.