Ein großes Lob sprach der Landessportbund für seine Vereine in der Krisenzeit aus. Sprecherin Müller sagte: "Wir haben großes Glück im Unglück, wenn man sieht, was alles Tolles unter so schwierigen Bedingungen geleistet wurde, um den Zusammenhalt in Vereinen zu erhalten. Es wurden digitale Trainingsstunden gehalten, analog Sportgeräte verschickt, Weihnachtsaktionen für den Zusammenhalt gestartet, Individual-Läufe organisiert. Es gab so viel Kreativität." Mit einer "riesigen Eintrittswelle" rechnet Müller nicht. Man hoffe aber, dass viele wieder in ihre Vereine zurückkehren, sobald alles im Sport wieder möglich sei, sagte sie.