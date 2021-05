Anfang des Jahres waren noch große Hoffnungen in den russischen Impfstoff gesetzt worden, gerade in Ostdeutschland. Damals gab es kaum Lieferungen von anderen Vakzinen. Sputnik V, so die Hoffnung, würde die vorhandene Lücke schließen. Der Impfstoff war weltweit als erstes entwickelt und bereits Mitte letzten Jahres in Russland zugelassen worden. Später war ihm eine hohe Wirksamkeit zugerechnet worden.

Zwischenzeitlich war auch eine Produktion des Impfstoffes bei der Firma IDT in Dessau im Gespräch. Doch zu einer Kooperation kam es bisher nicht, auch wenn diese wohl weiter im Gespräch ist. In Dessau werden nun die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson hergestellt. Sputnik V soll dagegen von der russischen Pharmafirma R-Pharm – die das Vakzin auch in Russland herstellt – in Bayern produziert werden, allerdings gibt es dort beim Aufbau eines Werkes Verzögerungen. Um bald Impfstoff in großen Mengen zu bekommen, müsste dieser deshalb wohl vorerst aus Russland importiert werden.