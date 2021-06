Begründet wird die eingeschränkte Impf-Empfehlung für Kinder und Jugendliche auch mit "nicht allgemein gegebenem" Nutzen der Impfung zum Verhindern schwerer Verläufe und Todesfälle: "Es müssten etwa 100.000 12- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche geimpft werden, um einen einzigen Covid-19-bedingten Todesfall in dieser Altersgruppe zu verhindern."



Auch von einer Umverteilung der noch raren Impfstoffe an gesunde Kinder und Jugendliche wird in dem Stiko-Papier abgeraten, "solange noch viele ältere Erwachsene mit deutlich höherem Risiko ungeimpft sind".