Ein juristischer Streit um Stornokosten nach einem Reiserücktritt zum Beginn der Corona-Pandemie wird zu einem Fall für den Europäischen Gerichtshof. Der Bundesgerichtshof legte den Richterinnen und Richtern in Luxemburg am Dienstag die Frage vor, welches Datum dafür entscheidend ist: der Zeitpunkt des Rücktritts von der Reise oder der ursprünglich geplante Reisebeginn.

Der Kläger hatte eine Pauschalreise nach Japan gebucht, die im April 2020 stattfinden sollte. Schon Ende Februar verhängte Japan aber strenge Corona-Schutzmaßnahmen, schloss die Schulen und verbot Großveranstaltungen. Daraufhin stornierte der Kläger die Reise am 1. März, wofür er 1.500 Euro Stornokosten zahlen musste.

Ende März wurde dann ein Einreiseverbot für Japan verhängt. Die Reise hätte also ohnehin nicht stattfinden können. Der Kläger zog daraufhin vor Gericht, um die Stornokosten zurückzubekommen. Das Landgericht München war aber der Meinung, dass die Lage am 1. März noch nicht so bedrohlich gewesen sei, und wies die Klage ab.