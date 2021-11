Faktencheck Mehr Übersterblichkeit bei hoher Impfquote – stimmt das?

MDR AKTUELL hat deshalb noch etwas umfangreicher gerechnet. Wir wollten wissen: Wie hat sich in den Bundesländern die Übersterblichkeit seit Beginn der Impfkampagne verändert? Also von Januar bis jetzt. Beim Blick auf die Zahlen ergibt sich ein ganz anderes Bild: Die Übersterblichkeit ist dann in Thüringen am höchsten – mit zwölf Prozent über dem Schnitt der Vorjahre. In Sachsen ist sie am zweithöchsten, mit plus neun Prozent. Und in Bremen ist sie im Vergleich dieser drei Bundesländer am niedrigsten.