Erst hieß es, dass die Menschen sich einmal die Woche kostenlos testen lassen können. Doch ein Blick in die Testverordnung des Bundes zeigt, dass man sich mindestens einmal die Woche kostenlos testen lassen kann. Heißt: Auch wer sich mehrmals die Woche in einem Testzentrum oder in einer Apotheke testen lässt, muss die Schnelltests nicht selbst bezahlen.