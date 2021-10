Das Ende der kostenlosen Corona-Tests verunsichert auch viele Angehörige. Wo bekommen sie also ihr Testergebis her? Nach Angaben der Diakonie Thüringen ist im Freistaat gesetzlich geregelt, dass Angehörige in den Einrichtungen getestet würden, wenn sie keinen Test mitbringen können.

So steht es in den allgemeinen Infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen des Freistaats Thüringen. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt existiert eine solche Regelung. Demnach müssen die Einrichtungen die Tests vorrätig haben. Und in diesen Fall sind sie für die Besucher auch kostenfrei, erklärt Siegrid Winkler-Schwartz von der Diakonie Sachsen. Ihren Angaben nach können die Heime die Tests über den "verlängerten Pflegeschutzschirm" abrechnen, den die Bundesregierung bis zum 31. Dezember verlängert hat. Also bis Ende des Jahres ändere sich für Besucherinnen und Besucher erstmals nichts.