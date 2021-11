Karsten Stüber ist der Prokurist der DIAKO Thüringen und für die Bereiche Altenhilfe und Palliativversorgung zuständig. In den Einrichtungen gilt nicht nur 3G am Arbeitsplatz, sondern auch: Eintritt für Besucherinnen und Besucher nur nach Testung, auch dann, wenn sie geimpft oder genesen sind. Doch diese Tests werden durch die neue 3G-Regelung am Arbeitsplatz immer teurer: "Und das ist die Situation wie im letzten Jahr, dass es einerseits mehr als schwierig ist, die entsprechenden Mengen, die wir jetzt benötigen, zu bekommen. Und wir haben natürlich eine sehr starke Preisentwicklung. Wenn man sich so an den Sommer erinnert, gab es das ja in jedem Drogeriegeschäft. Unter einem Euro konnte man die Tests erwerben und wir haben jetzt schon eine Preissteigerung von 100 Prozent."