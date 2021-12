Matthias Winkler hat die Firma vor 31 Jahren gegründet. Stetig sei sie gewachsen, sagt er. Seit anderthalb Jahren gehe aber fast nichts mehr. Auch im zweiten Corona-Winter würden wieder alle seiner Konzerte ausfallen beziehungsweise aufs nächste Jahr verschoben werden, berichtet Winkler. "Das betrifft für uns hier in Mitteldeutschland alle Konzerte auf der Peißnitz-Insel in Halle, zum Beispiel mit Deep Purple. Und es betrifft auch die Konzerte auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park in Leipzig, auf dem Theaterplatz in Chemnitz und dergleichen."