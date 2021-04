An den Unikliniken in Mitteldeutschland ist es bisher nur in Leipzig zu einer schweren Komplikation mit dem Astrazeneca-Vakzin gekommen. Das ist der vorläufige Stand einer Umfrage von MDR AKTUELL unter den fünf Häusern. Vom Universitätsklinikum Leipzig (UKL) hieß es, bei einer 25-jährigen Frau sei als schwere Komplikation eine Hirnvenenthrombose aufgetreten. Man habe das Vakzin ausschließlich an eigenes Personal und Medizinstudenten und -studentinnen verimpft: insgesamt 1.154 Mal in Form einer Erstimpfung. Der Medizinische Vorstand des UKL hatte vorige Woche erklärt, dass das Vertrauen in die Impfung sehr hoch sei und die angebotenen Impftermine auch mit Astrazeneca immer vollumfänglich wahrgenommen worden seien.

Magdeburg: Keine schweren Komplikationen verzeichnet

Vom Universitätsklinikum Magdeburg hieß es, bei den insgesamt 1.453 Astrazeneca-Impfungen vom eigenen Personal seien keinerlei schwere Komplikationen aufgetreten. Als Nebenwirkungen habe man örtliche Schmerzen und Schwellungen aber auch Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost gemeldet bekommen. Das entspreche den beschriebenen Nebenwirkungen in den Zulassungsstudien. Inzwischen würde der Impfstoff am Klinikum wie in allen anderen Einrichtungen deutschlandweit nicht mehr für unter 60-Jährige eingesetzt.



Am Universitätsklinikum in Dresden wurde dagegen nach eigenen Angaben kein Astrazeneca geimpft. Die MDR-Anfragen an den Unikliniken in Jena und Halle stehen derzeit noch aus.

