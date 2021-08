3G statt Inzidenz Baden-Württemberg lockert Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene

3G statt Inzidenz: In Baden-Württemberg ist am Montag eine Corona-Verordnung mit weitreichenden Lockerungen für geimpfte und genesene Menschen in Kraft getreten. Wer zu einer dieser beiden Gruppen gehört, genießt nun unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten.