Die SPD unterstützt grundsätzlich eine Ausweitung der Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer, fordert aber eine Nachbesserung bei den konkreten Vorschlägen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte im ZDF-"Morgenmagazin", das müsse rechtlich sauber und verhältnismäßig sein. Es sei an Gesundheitsminister Spahn, eine rechtssichere Grundlage zu schaffen. SPD-Chefin Saskia Esken sprach sich ebenfalls grundsätzlich dafür aus, ein besonderes Augenmerk auf Reiserückkehrer zu richten. In der RTL-Sendung "Frühstart" sagte sie, es sei ganz deutlich zu sehen, dass Reisen ins Ausland Risiken mit sich brächten.



Widerstand gibt es Ministerpräsident Söder zufolge noch aus den Reihen der Bundesregierung. Vor allem Bundesjustizministerin Christine Lambrecht habe Bedenken an den vorgelegten Plänen geäußert.