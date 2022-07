Die Hersteller haben deshalb an die hochansteckende Omikron-Variante angepasste Impfstoffe entwickelt und stehen mit diesen schon in den Startlöchern. Wie EMA-Chefin Emer Cooke mitteilte, wird auf eine mögliche Zulassung angepasster Impfstoffe im September hingearbeitet.

In der Zwischenzeit sei es wichtig, die Verwendung der derzeit zugelassenen Impfstoffe als zweite Auffrischungsimpfung bei besonders gefährdeten Personen in Betracht zu ziehen, so Cooke.