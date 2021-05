Kekulé sagte weiter, wenn die Risikogruppen und die restliche Gesellschaft im Sommer immun seien, was ja das Ziel der Impfaktion sei, halte er den Druck, die Schüler zu impfen, nicht mehr für so hoch. Zudem glaube er, dass eine vollständige Elimination des aktuellen Coronavirus und seiner Varianten eine Illusion sei. "Das ist meines Erachtens ein nicht erreichbares Ziel", sagte der Wissenschaftler. Nach seiner Einschätzung könne man nur einen "Kontrollzustand" erreichen, bei dem man eine gewisse Zahl an Infektionen einfach in Kauf nehme. "Und dann müssen wir natürlich nicht auf Teufel komm raus alle Kinder bis zum Alter von null an durchimpfen."