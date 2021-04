So kann die Geldbuße für einen Verstoß gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen zwischen 50 und 250 Euro variieren, je nachdem ob die Ordnungswidrigkeit in Dresden, Erfurt oder Magdeburg begangen wird. In Sachsen-Anhalt werden die 50 Euro fällig, Sachsen erhebt hier im Vergleich das höchste Bußgeld.