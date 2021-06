Zwar sinken in Deutschland die Infektionen mit dem Coronavirus. Doch wenn man sich ansteckt, dann steigt derzeit die Wahrscheinlichkeit, sich mit der sogenannten Delta-Variante zu infizieren. Allerdings entfaltet die Variante hierzulande nicht denselben Schrecken wie in Indien . Auf Facebook, Twitter und Co. formulieren zwar viele Menschen Ängste vor der Variante, andere hingegen schreiben bisweilen zynisch vom "Corona-Schnupfen" oder "Delta-Schnupfen". Nichts als Panikmache der Regierung, um die Bürgerinnen und Bürger weiter zu unterdrücken, meinen manche Twitter-User.

Wie schätzen Wissenschaftler die aktuelle Lage ein? Ist die Delta-Variante also ungefährlich? Oder sollten wir uns in Acht nehmen? Klar ist, die Delta-Variante des Coronavirus, auch bekannt unter dem Kürzel B.1.617.2, breitet sich in Deutschland schnell aus. Diese Erfahrung haben zuvor bereits Großbritannien und Indien gemacht.



Der Delta-Anteil in Deutschland verdoppelte sich in einer Stichprobe im Vergleich zur Vorwoche fast auf nun 15,1 Prozent, wie aus einem Bericht des RKI vom Mittwochabend hervorgeht. Die Angabe bezieht sich auf die Woche vom 7. bis 13. Juni. Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft sie als besorgniserregend ein – weil sie die Immunantwort stärker schwächt als andere Varianten und weil sie leichter zu übertragen ist.