In den Niederlanden fallen ab heute weitere Corona-Vorschriften weg: So wird der Gesundheitspass abgeschafft, mit dem die Bürger bisher nachweisen mussten, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Abstands- und Maskenpflicht gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Bahnhöfen und Flughäfen. Außerdem dürfen Bars und Nachtclubs wieder ohne Beschränkungen öffnen. Die Einreiseverbote für mehrere Nicht-EU-Länder fallen weg. Reisende aus EU-Ländern müssen jedoch weiterhin einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen.

An diesem Freitag soll der Corona-Impfstoff vom Hersteller Novavax an die Länder ausgeliefert oder von ihnen abgeholt werden können. Das kündigte das Gesundheitsministerium an. Die ersten Lieferungen waren am Donnerstag bei der Bundeswehrapotheke der Artlandkaserne in Quakenbrück eingegangen. Vorgesehen ist, dass er vorerst nur an die Länder geht und noch nicht an Arztpraxen. Die erste Lieferung sollte 1,4 Millionen Dosen umfassen. Es gibt Hoffnungen, dass es eine Alternative für manche sein könnte, die sich nicht mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna impfen ließen. Der Novavax-Impfstoff basiert auf einem klassischeren Verfahren.