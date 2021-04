Sorge wegen Nebenwirkung bei Impfungen Bildrechte: dpa

So sagte der Direktor des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin an der Uniklinik in Bonn, Johannes Oldenburg: "Dass beide Impfstoffe auf dem gleichen Prinzip beruhen und die gleichen Probleme verursachen, spricht meines Erachtens eher dafür, dass der Vektor selbst die Ursache ist." Allerdings sei das derzeit noch spekulativ.



In beiden Präparaten wird ein an sich harmloses Adenovirus als sogenannter Vektor genutzt, um Informationen des Coronavirus in den Körper zu schleusen. Die sogenannten mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna dagegen beruhen auf einem anderen Prinzip.