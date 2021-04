Mitteldeutschland Mehr als 400 Coronafälle trotz zweimaliger Impfung

Experten sprechen dann vom sogenannten Impfdurchbruch. Insgesamt gab es bisher 408 solcher Fälle in Mitteldeutschland: In Sachsen-Anhalt infizierten sich 112 Menschen trotz zweiter Impfung, in Thüringen waren es 94 und in Sachsen 202. Das Sozialministerium in Dresden teilte noch mit, dass es bei 115 Fällen zu Symptomen kam.