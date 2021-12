Dr. Carsten Lekutat: Ich glaube, dass Hausärzte das hinbekommen würden. Wir brauchen diese Impfzentren nicht mehr. Das war wichtig am Anfang, aber wir sind bei den Hausärzten jetzt ganz gut mit dem Impfen, wenn denn alle mitmachen würden. Das Problem, was ich in der Organisation eher sehe, ist, es werden Termine gebucht, die werden dann abgesagt und die Leute kommen nicht. Dann wird diskutiert, welcher Impfstoff soll es denn sein und so weiter. Was wir am Anfang an Vordrängeln hatten in den ersten Monaten, wo Leute sich aus der Priorisierungsliste vorgeschoben haben, haben wir jetzt teilweise einen sorglosen Umgang der Leute, die geimpft werden wollen.