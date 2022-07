An den meisten Wochentagen berichtet die Deutsche Presse-Agentur nach wie vor am frühen Morgen über die Corona-Neuinfektionen, die aktuell jeweils durch das Robert Koch-Institut (RKI) registriert worden sind. Unabhängig von den Fallzahlen nehmen einschränkende Begleiterklärungen immer größeren Raum in diesen Meldungen ein.